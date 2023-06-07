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НовостиОбщество7 июня 2023 7:35

Главе мэрии Кирова Вячеславу Симакову внесли представление из-за заброшенных зданий

Администрация города не сносит аварийные объекты и не перекрывает к ним доступ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ведомство насчитало 112 заброшенных зданий и строений. Фото: прокуратура Кировской области

Ведомство насчитало 112 заброшенных зданий и строений. Фото: прокуратура Кировской области

По данным областной прокуратуры, сейчас в Кирове расположены 112 различных аварийных зданий и строений, чье состояние представляет угрозу жизни и здоровью. Зачастую заброшенные дома становятся местами размещения мусора и обитания маргиналов, что чревато ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и пожарной безопасности в городе.

Администрация города не сносит подобные здания и не перекрывает к ним доступ. В связи с этим в конце мая Вячеславу Симакову внесли представление за такие объекты.

- Остаются не устраненными в полном объеме нарушения закона по более 100 потенциально опасным объектам. Работа органов муниципалитета в рассматриваемой сфере подлежит корректировке со стороны органов исполнительной власти региона, профильных министерств правительства, - добавили в пресс-службе ведомства.

Материалы направят заместителю председателя правительства Кировской области.

Ранее мы также сообщали, что ОПКО объявила горячую линию «Заброшенные здания несут опасность».