До 1 июля в Кировской области отремонтируют находящиеся на гарантии трассы

Комиссия начнет проверки с апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области отремонтируют трассы, которые находятся на гарантии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выездная комиссия оценит состояние трасс и необходимость проведения ремонта по гарантии. В состав проверяющих войдут заказчики, подрядные организации, представители ФКУ УпрДор «Прикамье» и активисты. Им предстоит съездить на 402 объекта. Свою работу они начнут с апреля, когда сойдет снег.

Найденные нарушения подрядчики должны будут устранить до 1 июля.

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