Еще 961 кировчанин пострадал от укусов клещей

Есть тенденция к снижению активности клещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю (19 - 25 июня) 961 житель Кировской области обратился в больницы из-за присасывания клещей. 14,6% пострадавших - дети (141), - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Показатели в 1,4 раза ниже предшествующей недели. Есть тенденция к снижению активности клещей. Однако в сумме с начала сезона пострадали почти 15 тысяч кировчан. Это на 13,2% выше средних многолетних значений.

За неделю у 7 граждан диагностировали клещевой вирусный энцефалит, детей среди них нет. Клещевой боррелиоз выявлен у 24 жителей, в том числе у одного ребенка.

Площадь территорий, обработанных от клещей, превысила 2 400 га.

Ранее эксперты публиковали статистику заболеваемости энцефалитом и боррелиозом по районам Кировской области.