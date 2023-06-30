Все сети водоснабжения и водоотведения проверят в Кировской области

Более 90% граждан обещают обеспечить чистой водой в ближайшие годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более тысячи мероприятий включили в проект программы модернизации ЖКХ Кировской области-2030. Общая потребность в финансировании оценена уже в 56 миллиардов рублей, - рассказал зампред правительства региона Алексей Жердев.

Средний износ инфраструктуры доходит до 70%. Нужно капитально ремонтировать и реконструировать множество теплосетей, водопроводов, сетей водоотведения.

По итогам программы аварийность на сетях должна снизиться на 30%, потери ресурсов - до 16%. Более 90% жителей региона получат качественную питьевую воду из систем централизованного водоснабжения.

В 2023 году будут капитально ремонтировать и модернизировать коммунальные системы в 29 муниципалитетах. В Котельниче уже построен новый водопровод. Вскоре начнут реконструкцию системы водоснабжения в Ганине. За счет специального казначейского кредита планируют начать реконструкцию источников теплоснабжения в Кирсе и Юбилейном (Котельничский район), котельные параллельно переведут на местное топливо.

В минстрой России направлена заявка на 10 миллиардов рублей: необходима реконструкция 24 очистных сооружений канализации в 20 муниципалитетах. 267 котельных в 48 поселениях предлагают перевести на газ.

Жердев подписал распоряжение, по которому все муниципальные образования должны полностью исследовать сети водоснабжения и водоотведения не позднее 1 января 2024 года. Это необходимо для точной корректировки программы ремонтов.