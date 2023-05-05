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НовостиНедвижимость5 мая 2023 12:47

Программу модернизации ЖКХ-2030 примут в Кировской области

В одни только теплосети нужно вложить 21,5 миллиарда рублей
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Потери при передаче тепла хотят снизить до 16%

Потери при передаче тепла хотят снизить до 16%

Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство энергетики и ЖКХ разработало проект программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Документ пройдет серию обсуждений с чиновниками и экспертами, а после - будет вынесен на утверждение.

- Я проехал практически все районы, и в каждом в топ-3 актуальных проблем входят именно проблемы ЖКХ, - сказал губернатор Соколов 5 мая на заседании правительства. - Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, состояние коммунальной инфраструктуры.

В проект включили более тысячи мероприятий. Так, котельные будут капитально ремонтировать (223 объекта) и стараться перевести на местное топливо и газ. Потери при передаче тепла хотят снизить до 16% (сейчас - более 20%). Только на восстановление теплосетей необходимо 21,5 миллиарда рублей. При том, что запланированные на сегодня инвестиции - около 8,1 миллиарда рублей.

Ранее в регионе приняли многолетние программы газификации, развития транспорта и строительства.