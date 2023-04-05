Кировская область дополнительно получит 24,4 млрд рублей на газификацию районов

Завершить строительство и монтаж газопроводов намерены к 2027 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область получит на газификацию дополнительно 24,4 млрд рублей. Регион подписал скорректированную программу с ПАО «Газпром».

Инвестиции в газификацию области увеличены почти в 5 раз: с 6,6 млрд рублей до 31,18 млрд рублей. Таким образом, появится возможность для газоснабжения 140 населенных пунктов в 25 муниципальных образованиях. В том числе, газ появится в южных районах региона.

Доступ к газу получат 36 250 домовладений и квартир, 267 котельных, включая объекты социального назначения, в том числе школы, детские сады, больницы, - отметили в пресс-службе областного правительства.

Уточняется также, что проектно-изыскательские работы по новым объектам начнутся в 2024 году. Завершить строительство и монтаж намерены к 2027 году.