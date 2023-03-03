Власти расширили 5-летнюю программу строительства в Кировской области

Региону предстоит отстроить, реставрировать и капитально отремонтировать 213 объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 3 марта, утвердили программу «Строительство» на 2023-2027 годы. Ее цель - развитие социальной и инженерной инфраструктуры, уменьшение сроков реализации проектов и сдача объектов в срок.

Программу уже обсуждали в январе. Далее чиновники, строители, общественники и эксперты внесли несколько десятков предложений и замечаний. В частности, в программу добавили:

- реконструкцию больницы скорой медпомощи в Кирове;

- строительство центра досуга в Бурмакине (Кирово-Чепецкий район).

Таким образом, в плане на 5 лет значится строительство, реставрация и капремонт уже 213 объектов, а не 211, как было изначально. Возводить будут поликлиники, спортивные сооружения, школы, культурные центры, дома для переселенцев и водопроводные сети.

Ранее мы подробно рассказывали об аналогичной 5-летней транспортной программе региона.

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