В Кирове детские сады включат в 5-летнюю программу строительства

В 5-летней программе строительства в регионе детским дошкольным учреждениям уделят особое внимание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сообщению правительства Кировской области, Александр Соколов на еженедельном совещании поднял тему работы частных групп присмотра за детьми. Он упомянул, что 10 ноября полуторагодовалая девочка ушла без присмотра на улицу из группы. Это было на улице Чапаева, где индивидуальный предприниматель организовал детскую группу - в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность. В отношении владелицы детского клуба возбудили уголовное дело.

- Этот бизнес очень развит. Я посмотрел подобные объявления в интернете, их много. Я прошу заместителя председателя правительства Светлану Шумайлову и ЦУР провести анализ объявлений от таких ИП, - сказал Александр Соколов.

Глава региона спросил об обеспеченности местами в государственных детских садах. Светлана Шумайлова сообщила, что в настоящее время в Кирове 461 ребенок возрасте от 1,5 до 3 лет нуждается в месте. В районах области такой потребности нет.

- Администрация города и министерство образования, проанализируйте нехватку мест по детским садам с привязкой к микрорайонам города. Кроме того, прошу зампреда правительства области Алексея Жердева включить постройку дошкольных учреждений в 5-летнюю строительную программу, - поручил Александр Соколов.