46 миллиардов рублей нужно на программу развития ЖКХ Кировской области до 2030

В регионе нужно ремонтировать 6 тысяч километров коммунальных сетей Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти разработали проект программы по развитию коммунальной инфраструктуры. Она будет рассчитана до 2030 года и включит тысячу мероприятий.

Чиновники «постарались собрать все предложения от муниципалитетов и ресурсных организаций в одном программном продукте», - сообщают в Общественной палате Кировской области (ОПКО).

На финансирование программы требуется до 46 миллиардов рублей. Ремонтировать предстоит 6 тысяч километров водных, электрических, тепловых сетей и канализации.

Эксперты ОПКО посчитали, что «основные акценты расставлены верно». Отдельно говорили о проблемах с качеством воды на примере Светлополянска, газификации Слободского и Котельнича. Предложения направят правительству.