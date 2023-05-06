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НовостиОбщество6 мая 2023 9:31

Большинство жителей Кировской области обещают обеспечить качественной водой до 2030 года

В регионе разработан проект специальной программа модернизации коммунальной инфраструктуры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Для достижения этих целей за несколько лет планируется ремонт водопроводных сетей.

Для достижения этих целей за несколько лет планируется ремонт водопроводных сетей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 2030 года большинство жителей Кировской области обеспечат качественной питьевой водой. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

Власти разработали проект программы развития ЖКХ в регионе до 2030 года. Он включает в себя несколько блоков по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и обновлению коммунальной инфраструктуры.

На данный момент существующие объекты ЖКХ в регионе изношены более чем на 70%, что сказывается на аварийности на сетях. Для восстановления источников водоснабжения необходимо 4,2 миллиарда рублей, и еще 11,3 миллиарда - на реконструкцию 4400 км водопроводных сетей.

До конца 2023 года из федерального бюджета в рамках исполнения нацпроекта на последние цели привлечено более 713 миллионов. Кроме того, в 2023-2024 годах из Фонда развития территорий на модернизацию систем водоснабжения выделено 1,046 миллиарда.

Всего в 2023-2027 годах планируется отремонтировать 87 км сетей, что сократит аварийность на 9,9%.