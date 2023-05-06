Большинство жителей Кировской области обещают обеспечить качественной водой до 2030 года

Для достижения этих целей за несколько лет планируется ремонт водопроводных сетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 2030 года большинство жителей Кировской области обеспечат качественной питьевой водой. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

Власти разработали проект программы развития ЖКХ в регионе до 2030 года. Он включает в себя несколько блоков по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и обновлению коммунальной инфраструктуры.

На данный момент существующие объекты ЖКХ в регионе изношены более чем на 70%, что сказывается на аварийности на сетях. Для восстановления источников водоснабжения необходимо 4,2 миллиарда рублей, и еще 11,3 миллиарда - на реконструкцию 4400 км водопроводных сетей.

До конца 2023 года из федерального бюджета в рамках исполнения нацпроекта на последние цели привлечено более 713 миллионов. Кроме того, в 2023-2024 годах из Фонда развития территорий на модернизацию систем водоснабжения выделено 1,046 миллиарда.

Всего в 2023-2027 годах планируется отремонтировать 87 км сетей, что сократит аварийность на 9,9%.