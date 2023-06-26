Рыбу из пруда у кировского цирка «переселяют» в другие водоемы

Воду сливают перед укреплением берегов. Фото: киров.рф

Парк имени Кирова благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Для ремонта пешеходных зон у прудов и укрепления их берегов на прошлой неделе начали спускать воду.

Сейчас в пруду сохраняется лишь часть воды, - уточняют в администрации Кирова.

К чиновникам обратились активисты, готовые переселить рыбу в другие городские водоемы. Работы они проведут своими силами. Часть обитателей прудов может оказаться в других водоемах уже сегодня.

Что касается берегоукрепления, здесь установят сваи из лиственницы и деревянные настилы.

Подрядчик также построит новые пешеходные дорожки, реконструирует центральные аллеи и обновит освещение.