В парке имени Кирова сливают воду из прудов

Сейчас также решается вопрос о том, куда пристроить живность из пруда. Фото: киров.рф

В парке имени Кирова начался второй этап реконструкции. Подробности сообщили в горадминистрации.

Рабочие демонтируют бетонные плиты у пруда, из которого сегодня начали спускать воду. Перед этим прошла проверка водосливных труб, идущих от водного объекта до реки Хлыновки. По мере слива специалисты будут консультироваться со строителями по поводу рельефа дна для понимания, с чего начнутся будущие работы. Для укрепления берегов используют сваи из лиственницы и деревянные помосты.

Сейчас также решается вопрос, куда деть живность из пруда. Все заинтересованные кировчане, которые хотят поучаствовать в переселении рыбы и других животных, могут обратиться в горадминистрацию.

Напомним, что работы в парке имени Кирова идут в рамках подготовки к юбилею города. Планируется провести благоустройство территории - построить пешеходные дорожки, реконструировать центральные аллеи с входными группами и установить новое освещение. В августе в парке должна появиться многофункциональная спортплощадка.