В парке имени Кирова до конца года благоустроят зону у прудов и оборудуют спортплощадки

Контракт на обустройство спортивной зоны в парке уже заключен. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В текущем году планируется благоустроить территории у прудов, спортивные зоны, пешеходную инфраструктуру с входными группами со стороны улицы Горького и Октябрьского проспекта. В парке появятся также площадки - для детских игр и выгула собак.

Как сообщили в областном правительстве, сейчас с ГДМС уже заключен контракт по благоустройству спортивной зоны парка. В зоне размещения площадок для баскетбола, волейбола, воркаута, паркура идут подготовительные работы.

В апреле планируется заключить контракт по благоустройству территории у прудов и пешеходной инфраструктуры. Подрядчик должен закончить их в четвертом квартале 2023 года.

Александр Соколов также попросил обратить внимание на территорию у Диорамы. По его словам, необходимо привести в порядок фасад здания и асфальт вокруг него.

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