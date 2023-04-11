Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 11:26

В парке имени Кирова до конца года благоустроят зону у прудов и оборудуют спортплощадки

Работы ведутся в рамках подготовки к юбилею города
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Контракт на обустройство спортивной зоны в парке уже заключен.

Контракт на обустройство спортивной зоны в парке уже заключен.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В текущем году планируется благоустроить территории у прудов, спортивные зоны, пешеходную инфраструктуру с входными группами со стороны улицы Горького и Октябрьского проспекта. В парке появятся также площадки - для детских игр и выгула собак.

Как сообщили в областном правительстве, сейчас с ГДМС уже заключен контракт по благоустройству спортивной зоны парка. В зоне размещения площадок для баскетбола, волейбола, воркаута, паркура идут подготовительные работы.

В апреле планируется заключить контракт по благоустройству территории у прудов и пешеходной инфраструктуры. Подрядчик должен закончить их в четвертом квартале 2023 года.

Александр Соколов также попросил обратить внимание на территорию у Диорамы. По его словам, необходимо привести в порядок фасад здания и асфальт вокруг него.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.