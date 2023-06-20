Проезд еще по одной улице в Кирове ограничили до 26 июля

Ограничение действует до 26 июля. Фото: тг-канал Вячеслава Симакова

В Кирове ограничат движение еще на одном участке улично-дорожной сети. Об этом рассказали в администрации города.

«Авитек» начал ремонтировать наружные теплосети по улице Жуковского. Поэтому в районе дома № 4 временно ограничили проезд транспорта. Работы планируют завершить 26 июля - до этой даты и будет действовать ограничение.

Напомним, ранее ограничение проезда ввели на участках улиц Воровского, Азина, Крутикова, Цеховой и проспекта Строителей.