В Кирове до июля ограничили движения на нескольких участках улиц

Кировчан просят заранее выбирать свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове перекроют несколько участков улиц из-за реконструкции теплосетей. Подробности сообщили в горадминистрации.

Работы начались в районе улиц Крутикова и Цеховой. В связи с этим с 26 по 27 июля в силу вступили ограничения. Схема движения транспорта изменилась на следующих участках:

- улица Цеховая от дома №4 до дома №16;

- улица Крутикова от дома №10 по Цеховой до дома №16 по Широнинцев.

Кроме того, с 26 мая по 15 июля будут проводиться работы на теплотрассе по улице Азина. Движение ограничено на участке от дома №61 до дома №59.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове в период с 26 по 28 мая перекроют несколько участков улиц.