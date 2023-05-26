В Кирове в период с 26 по 28 мая перекроют несколько участков улиц

Кировчан просят заранее планировать свой маршрут. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщили в горадминистрации, 28 мая в областном центре отметят День пограничника. В числе мероприятий - митинг у филармонии с 10.00 до 10.30, далее празднующие проследуют колонной к «Вечному огню». В связи с этим с 10.30 до окончания шествия запретят движение транспорта на следующих улицах:

- Казанская от Красноармейской до Пятницкой;

- Московская от Казанской до Набережной Грина.

С 7 утра также запретят стоянку и остановку транспорта на Казанской (от Красноармейской до Московской) и Московской улицах (от Казанской до Набережной Грина).

Кроме того, с 26 по 28 мая в Кирове пройдет молебен о Победе. Из-за этого с 09.00 до 22.30 27 мая и с 06.00 до 19.00 28 мая перекроют улицы:

- Горбачева от Пристанской до Казанской;

- Урицкого от Горбачева до Молодой Гвардии.

С 18.00 26 мая до 19.00 28 мая на этих участках также нельзя будет парковаться и останавливаться.