В Кирове на участке проспекта Строителей ограничили движение до конца июня

На участке пройдет восстановление дороги и тротуаров после строительства теплосетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказали в кировском филиале «Т Плюс», на проспекте Строителей, 29 начинается восстановление тротуаров после строительства теплосетей. Подрядчику предстоит провести выемку грунта, уложит и утрамбует послойно песок, щебень, а также уложит на участке три слоя асфальта.

В связи с этим с 5 по 30 июня на участке ограничат движение транспорта по обеим полосам - сперва с четной стороны, затем с нечетной. Водителей просят учитывать это при построении маршрута.

Отметим, что ранее администрация Кирова заявила об ограничении движения на проспекте Строителей лишь до 23 июня.