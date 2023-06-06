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НовостиОбщество6 июня 2023 13:18

В Кирове на участке проспекта Строителей ограничили движение до конца июня

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке пройдет восстановление дороги и тротуаров после строительства теплосетей.

На участке пройдет восстановление дороги и тротуаров после строительства теплосетей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказали в кировском филиале «Т Плюс», на проспекте Строителей, 29 начинается восстановление тротуаров после строительства теплосетей. Подрядчику предстоит провести выемку грунта, уложит и утрамбует послойно песок, щебень, а также уложит на участке три слоя асфальта.

В связи с этим с 5 по 30 июня на участке ограничат движение транспорта по обеим полосам - сперва с четной стороны, затем с нечетной. Водителей просят учитывать это при построении маршрута.

Отметим, что ранее администрация Кирова заявила об ограничении движения на проспекте Строителей лишь до 23 июня.