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НовостиОбщество2 июня 2023 13:54

Участок проспекта Строителей в Кирове перекроют до 23 июня

Коммунальщики будут восстанавливать благоустройство
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Ограничение вступит в силу в понедельник, 5 июня. Фото: администрация Кирова

Ограничение вступит в силу в понедельник, 5 июня. Фото: администрация Кирова

Администрация Кирова сообщает об очередном перекрытии улицы.

С 8 часов утра понедельника, 5 июня, будет ограничено движение машин по проспекту Строителей (в районе дома № 29). Срок окончания работ - 17 часов вечера пятницы, 23 июня.

Кировский филиал «Т Плюс» завершил реконструкцию и строительство тепловых сетей на указанном участке. Далее - восстановление благоустройства.

Напомним, ранее в городе перекрыли участок одной из самых оживленных магистралей - улицы Воровского. После визита сити-менеджера Симакова работы обещали ускорить. Изначально крайним сроком завершения раскопок называли 30 июня.