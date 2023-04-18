Раскопки на улице Воровского обещают ускорить

Плюсом ГДМС займется уборкой территории. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

В центре Кирова раскопали большой участок улицы Воровского. Движение даже не в пиковые часы значительно замедлилось. Заявленный срок окончания работ - 30 июня. И это на фоне многочисленных заявлений властей о том, что длительные раскопки недопустимы.

Сегодня, 18 апреля, сити-менеджер Вячеслав Симаков осмотрел место работ. Чиновник прошел по улице Воровского ранним утром и пообщался с представителями «Гордормостстроя».

- Взята на контроль раскопка на улице Воровского, - заключил Вячеслав Николаевич в своем телеграм-канале. - Подрядчик заверил в сокращении заявленных сроков и проведении работ в две смены. Были замечания по содержанию данной территории, сегодня ГДМС продолжит их устранять.

При этом, однако, новая дата завершения работ не названа.

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