В Кирове до 30 июня ограничат движение по улице Воровского из-за ремонта теплосетей

В ближайшее время на участке установят предупреждающие знаки Фото: Анна МАМАЕВА

Кировских водителей предупредили об ограничении движения на улице Воровского. Такие меры связаны с реконструкцией тепловых сетей на участке от улицы Горького до Октябрьского проспекта.

В связи с работами в районе дома №79 по улице Воровского планируется сужение проезжей части на одну полосу. Как отметили в кировском филиале ПАО «Т Плюс», ограничения вводятся с 11 апреля до 30 июня.

Всего на Воровского планируют переложить около 400 метров труб. В ближайшее время на участке установят предупреждающие знаки.

Напомним, что в Кировской области пройдет ремонт трассы Зониха - Слободской.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.