Ночью на участке Зониха - Слободской начнется ремонт трассы

В ночь с 10 на 11 апреля, начнутся работы на участке 623 километра дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области пройдет ремонт трассы Зониха - Слободской. Подробностями поделились в региональном правительстве.

В ночь с 10 на 11 апреля, начнутся работы на участке 623 километра дороги, об этом доложил губернатору на еженедельном совещании зампред правительства области Алексей Жердев. Ремонт закончится, когда подрядчик устранит все дефекты.

- Нужно больше информировать людей: устанавливайте аншлаги, обозначайте, когда начинается ремонт, когда заканчивается, - уточнил глава региона Александр Соколов.

Также в правительстве отметили, что за содержание федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров – Пермь отвечает ФКУ «Прикамье».

Ранее мы рассказывали, что «Гордормостстрой» планирует начать ремонт дорог в середине апреля.

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