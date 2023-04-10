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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:09

Ночью на участке Зониха - Слободской начнется ремонт трассы

Подрядчик устранит все дефекты на участке
Артем ЗАМЯТИН
В ночь с 10 на 11 апреля, начнутся работы на участке 623 километра дороги

В ночь с 10 на 11 апреля, начнутся работы на участке 623 километра дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области пройдет ремонт трассы Зониха - Слободской. Подробностями поделились в региональном правительстве.

В ночь с 10 на 11 апреля, начнутся работы на участке 623 километра дороги, об этом доложил губернатору на еженедельном совещании зампред правительства области Алексей Жердев. Ремонт закончится, когда подрядчик устранит все дефекты.

- Нужно больше информировать людей: устанавливайте аншлаги, обозначайте, когда начинается ремонт, когда заканчивается, - уточнил глава региона Александр Соколов.

Также в правительстве отметили, что за содержание федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров – Пермь отвечает ФКУ «Прикамье».

Ранее мы рассказывали, что «Гордормостстрой» планирует начать ремонт дорог в середине апреля.

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