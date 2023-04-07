«Гордормостстрой» планирует начать ремонт дорог в Кирове в середине апреля

В течение апреля-мая подрядчик заготовит все необходимые материалы. Фото: киров.рф

ГДМС начнет ремонтировать кировские дороги с середины апреля. Об этом сообщает горадминистрация.

В текущем году в Кирове планируется отремонтировать 45 участков улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделен 751 миллион рублей. Сейчас подрядчик заготавливает материалы для ремонтного сезона.

Ежедневно идут поставки песка, щебня, формируется битумное хранилище. По данным руководителя ГДМС, сейчас заготовлено около 50% материалов, а в течение апреля-мая показатель дойдет до 100%.

Работы планируется начать в середине апреля при наступлении хорошей погоды.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.