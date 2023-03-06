Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 9:21

В Кирове срок коммунальных раскопок ограничили до двух недель

Во время раскопок будут прокладываться временные сети для обеспечения жителей ресурсом
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Срок земляных работ ограничили до 14 дней.

Срок земляных работ ограничили до 14 дней.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове ограничили сроки коммунальных раскопок. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора области Александра Соколова.

Как доложил глава горадминистрации Вячеслав Симаков, мэрия уже издала соответствующий документ. Постановление «Об утверждении сводного плана вывода и ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей» устанавливает, что во время раскопок должны прокладываться временные сети, по которым будет дублироваться и подключаться ресурс. Таким образом жители не останутся без тепла или воды на время коммунальных работ.

Для раскопок также установили максимальный срок - 14 дней. Соответствующие изменения внесли в правила внешнего благоустройства города.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.