В Кирове срок коммунальных раскопок ограничили до двух недель

Срок земляных работ ограничили до 14 дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове ограничили сроки коммунальных раскопок. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора области Александра Соколова.

Как доложил глава горадминистрации Вячеслав Симаков, мэрия уже издала соответствующий документ. Постановление «Об утверждении сводного плана вывода и ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей» устанавливает, что во время раскопок должны прокладываться временные сети, по которым будет дублироваться и подключаться ресурс. Таким образом жители не останутся без тепла или воды на время коммунальных работ.

Для раскопок также установили максимальный срок - 14 дней. Соответствующие изменения внесли в правила внешнего благоустройства города.

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