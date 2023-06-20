Кировским бойцам СВО компенсируют траты на газовое оборудование

Сумма не может превышать реальные траты на обслуживание газовой техники Фото: Олег ЗОЛОТО

С 19 июня 2023 года начали принимать заявления от семей участников спецоперации на две новые меры социальной поддержки. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

Так, супруга, родители и несовершеннолетние дети имеют право на компенсацию расходов по техобслуживанию бытового газового оборудования. Деньги дадут один раз, сумма не может превышать реальные расходы за 2023 год и должна быть подкреплена чеками.

Кроме того, до 15 тысяч рублей дадут на каждый вид газового оборудования, которое заменили из-за неисправности либо установили и подключили заново. На такой случай семья должна предоставить соответствующий акт от специализированной организации.

Компенсировать можно траты на обслуживание и замену как внутриквартирного, так и внутридомового оборудования. Это, к примеру, газовые плиты, варочные панели, газонагреватели и колонки. Супруг (супруга) и дети должны жить вместе с бойцом, родители могут проживать отдельно.

Заявления принимают в МФЦ и центрах соцзащиты.