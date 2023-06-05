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НовостиПолитика5 июня 2023 16:33

Кировские семьи бойцов спецоперации пользуются мерами поддержки

1 200 ребят отправятся в загородные лагеря
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Разные виды помощи доступны детям, родителям и другим членам семей бойцов

Разные виды помощи доступны детям, родителям и другим членам семей бойцов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Меры поддержки распространяются на всех участников СВО Кировской области - мобилизованных, контрактников, добровольцев. Многие семьи активно пользуются разными формами этой помощи.

500 учащихся 5-11 классов обеспечены бесплатными завтраками либо обедами в школах. Мамы почти 1 тысячи детей получили право на компенсацию платы за детсад и группы присмотра у ИП. Дети и родители участников спецоперации бесплатно ездят на общественном транспорте. Ребята также бесплатно посещают кружки, концерты и выставки, вне очереди получают места в детских садах и бюджетные места в колледжах и техникумах региона. 1,2 тысячи детей из этих семей плюсом бесплатно отдохнут в загородных лагерях.

С ноября 2022 года семьям также дают компенсацию расходов на газификацию, - напоминают в правительстве Кировской области. Практически 800 членов семей военнослужащих получают выплату, компенсирующую 100% платы за капремонт. Тем, кто живет в частных домах, дают плюсом по 10 кубов дров. Социальные координаторы закреплены за 3 759 семьями.

Ранее губернатор Соколов сообщил, что наш регион готов принимать вынужденных переселенцев с Белгородчины, находящейся под украинскими обстрелами.