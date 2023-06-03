Губернатор Соколов: Кировская область готова принять эвакуируемых жителей Белгородчины

Вынужденных переселенцев обеспечат всем необходимым Фото: Александр КОЦ

Кировская область готова помочь жителям Белгородчины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава нашего региона Александр Соколов.

- Накануне созвонился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, - поделился Александр Валентинович. - Заверил, что Кировская область готова оказать всю необходимую помощь в деле защиты эвакуируемых жителей. Мы готовы принять столько детей и взрослых, сколько потребуется. Обеспечим всем необходимым. Организуем детям полноценный отдых, взрослым поможем пережить трудности. Условились с Вячеславом Владимировичем оставаться на связи, при принятии оперативных решений - включиться в работу. Своих не бросаем.

Ранее в лагерь «Гагарин» под Кировом приехали 14 детей из Луганской Народной Республики.