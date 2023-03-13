В Кировской области разрабатывают новые меры поддержки для участников СВО и их семей

Правительство разрабатывает проекты новых мер поддержки семей участников СВО. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области разрабатываются новые меры поддержки семей участников СВО. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Так, участников СВО и их семей от освободят начисления пеней в случае неполной или несвоевременной уплаты за услуги ЖКХ и взноса на капремонт. Кроме того, для них планируется обеспечить льготное или бесплатное санаторно-курортное лечение. Проекты уже разработаны, второй сейчас проходит стадию согласования.

Губернатор Александр Соколов дополнительно предложил проработать вопрос установления бесплатного проезда для военнослужащих, а также по их медицинскому обслуживанию. Он также высказал идею создания специального паспорта, где будут отражаться все меры поддержки, получаемой участниками СВО и их семьями.

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