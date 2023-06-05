Две рыси, перевезенные из Кировской области под Владимир, погибли

Рысят поймали в конце зимы - начале весны. Фото: «Большое гнездо»

Рысята, спасенные в Кировской области, погибли. Об этом в соцсетях пишут сообщества «Рысиный патруль» и РЦДЖ «Ромашка».

Одну рысь поймали в конце зимы в Кирове, другую - в начале марта в селе Круглыжи Свечинского района. Обе прошли карантин в кировском центре «Большое гнездо». Чиновники из минохраны окружающей среды Кировской области в итоге решили переправить животных в Центр реабилитации рыси ABCR во Владимирской области.

Увы, в конце мая стало известно, что оба рысенка погибли. Сообщества «Ромашка» и «Рысиный патруль» винят во всем «Большое гнездо» и ABCR.

- В Кировской области пытались спасти трех рысей, - написала одна из активисток. - Старушку Миру и двух малышей-сирот. На сегодняшний день все трое животных мертвы.

Представители «Большого гнезда», комментируя произошедшее в своем сообществе, написали: «Сейчас проводятся мероприятия по выявлению причины гибели рысят. Это не быстро. Как только будет информация - ее опубликуют».