Впереди месяцы тренировок: кировских рысят-сирот отправили на реабилитацию во Владимирскую область

Сотрудники центра встретили машину с двумя рысями из Кировской области. Фото: vk.com/savelynx

Кировские рысята-сироты прибыли во Владимирскую область для реабилитации. Здесь котят подготовят к самостоятельной жизни в дикой природе.

«ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА И МЕСЯЦЫ ТРЕНИРОВОК»

Двух рысят, оставшихся без мамы, приютил Центр реабилитации рыси ABCR. Сейчас котята находятся на карантине, однако уже совсем скоро маленьких хищников переместят в адаптационный, а затем и в лесной вольер.

Как отметили сотрудники центра, впереди у рысят - поведенческая реабилитация. Котятам предстоят месяцы тренировок, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни в дикой природе.

- Наша задача создать для котят условия, где они улучшат свои навыки охоты на разнообразную добычу, - говорится в сообществе центра. - Чтобы в будущем они сами смогли о себе полностью позаботиться и больше не сталкиваться с человеком.

ВЫШЛИ К ЛЮДЯМ В ИСТОЩЕННОМ СОСТОЯНИИ

Обоих котят заметили в Кировской области минувшей зимой. Рысята, оставшиеся без матери, вышли в населенные пункты в истощенном состоянии.

- Без матери в таком возрасте они не способны себя прокормить, - добавили специалисты организации. - К счастью, их состояние было удовлетворительным, а работа коллег из Кирова оказалась своевременной.

Рысят отловили в Кировской области минувшей зимой. Фото: vk.com/nest_xxl

Отловить маленьких хищников удалось волонтерам кировского Центра реабилитации диких животных «Большое гнездо». Одного из котят поймали в областном центре, другого - в селе Круглыжи Кировской области.