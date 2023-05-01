Впереди месяцы тренировок: кировских рысят-сирот отправили на реабилитацию во Владимирскую область

Сотрудники центра встретили машину с двумя рысями из Кировской области. Фото: vk.com/savelynx
Кировские рысята-сироты прибыли во Владимирскую область для реабилитации. Здесь котят подготовят к самостоятельной жизни в дикой природе.
«ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА И МЕСЯЦЫ ТРЕНИРОВОК»
Двух рысят, оставшихся без мамы, приютил Центр реабилитации рыси ABCR. Сейчас котята находятся на карантине, однако уже совсем скоро маленьких хищников переместят в адаптационный, а затем и в лесной вольер.
Как отметили сотрудники центра, впереди у рысят - поведенческая реабилитация. Котятам предстоят месяцы тренировок, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни в дикой природе.
- Наша задача создать для котят условия, где они улучшат свои навыки охоты на разнообразную добычу, - говорится в сообществе центра. - Чтобы в будущем они сами смогли о себе полностью позаботиться и больше не сталкиваться с человеком.
ВЫШЛИ К ЛЮДЯМ В ИСТОЩЕННОМ СОСТОЯНИИ
Обоих котят заметили в Кировской области минувшей зимой. Рысята, оставшиеся без матери, вышли в населенные пункты в истощенном состоянии.
- Без матери в таком возрасте они не способны себя прокормить, - добавили специалисты организации. - К счастью, их состояние было удовлетворительным, а работа коллег из Кирова оказалась своевременной.
Рысят отловили в Кировской области минувшей зимой. Фото: vk.com/nest_xxl
Отловить маленьких хищников удалось волонтерам кировского Центра реабилитации диких животных «Большое гнездо». Одного из котят поймали в областном центре, другого - в селе Круглыжи Кировской области.