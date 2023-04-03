Рысят-сирот, пойманных в Кировской области, отправят в другой регион на реабилитацию

Сейчас рысята находятся на карантине под присмотром специалистов. Фото: vk.com/nest_xxl

За минувший месяц март в Кировской области отловили сразу двух хищников. Если, конечно, таковыми можно назвать котят рыси - истощенных и обессиленных. Обоих малышей приютил Центр реабилитации диких животных «Большое гнездо».

ОДНОГО ЛОВИЛИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Первого рысенка заметили в Дурнях еще в феврале. По следам и свидетельствам очевидцев стало ясно, что это именно котенок, а не взрослый зверь. Причем приходил в населенный пункт он регулярно. Волонтеры «Большого гнезда» решили спасти животное: оставшиеся без матери детеныши не выживут в природе самостоятельно, им необходима помощь «старшего брата» - то есть человека.

Добровольцы обошли поселок и сделали вывод, что рысенок искал еду. Ориентируясь на следы, они разложили корм - тушки цыплят и перепелов. Однако рысенок ничего не тронул, да и новых отметин не появилось. То есть «добыча» ушла. После тщательных поисков выяснилось, что животное пришло в город: с улицы Комсомольской поступил сигнал, что детеныш бродит по крышам складов.

Рысенка буквально выслеживали по оставленным отпечаткам на снегу. Фото: vk.com/nest_xxl

- Уже несколько дней мы ходили по следам маленького рысенка - много где он побывал: на участке от перекрестка Карла Маркса и Блюхера до железнодорожных мостов над Мельничной, от Комсомольской улицы до Социалистической и Бородулина все было усеяно следами. Особенно много следов подходило к мусоркам и местам подкормок кошек и диких птиц. И мы продолжали прикармливать животное, каждый день оставляя еду в посещаемых им местах. Но наш сирота к этим местам не возвращался (и наши старания оценили только вороны), - рассказывали волонтеры.

Тем временем рысенок наведался к самому Центру реабилитации животных… и даже попался на глаза волонтерам. Однако поймать его не удалось ни сразу, ни после поисков в течение дня. Но зацепка уже была: малыш приходит на поиски еды. В результате его удалось заполучить, прикормив, а после установив клетку-живоловку. Так малыш оказался в «Большом гнезде».

В итоге рысенок все же оказался в Центре. Фото: vk.com/nest_xxl

ВТОРОЙ ПОПАЛСЯ ЗА ВЕЧЕР

- После поимки рысенка-сироты в Кирове мы вздохнули с облегчением, но всего на 2 дня. 4 марта пришло сообщение: в селе Круглыжи Свечинского района тоже замечена рысь, - рассказывают волонтеры.

Очевидцы рассказывали, что зверь давно бегает по селу, часто нападает на других животных и ворует сало, вывешенное для подкормки птиц. Становилось очевидно, что рысь как минимум голодна и ей нужна помощь. Добровольцы отправились на место, и им в тот же день удалось разыскать «виновника торжества». Им оказался котенок рыси - критически истощенный и ослабленный.

Отловить зверя, пусть маленького и слабого, но дикого, голыми руками попросту невозможно. Поэтому волонтеры оставили для найденыша курицу и через несколько дней вернулись с живоловкой, установив ее во дворе местного жителя. Приманка сработала крайне быстро: добровольцы не успели даже вернуться по домам, как поступил звонок: рысенок попался. На следующий же день Центр организовал доставку зверька до Кирова.

- Что ж, теперь у нас две спасенные рыси, - комментируют волонтеры.

Сразу взять рысенка не удалось - пришлось привезти живоловку. Фото: vk.com/nest_xxl

ЧТО С РЫСЯТАМИ СЕЙЧАС?

Как рассказала министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова, оба рысенка продолжают жить в «Большом гнезде». Сейчас они находятся на карантине под наблюдением специалистов.

Поскольку Центр не занимается реабилитацией рысей для выпуска в дикую природу, министерство ищет организации, которые смогут этим заняться. Сейчас есть два варианта: профильные организации, в каждой из которых работают зоологи с мировым именем, и обе имеют успешный опыт возврата рысей в природу.

На днях Алла Албегова провела видеоконференцию с представителями этих организаций. В обсуждении поучаствовали и другие специалисты, в том числе из «Большого гнезда» и «Дома тигра», который годом ранее уже приютил рысь, пойманную в Кировской области.

- Обсудили условия содержания животных, сроки их реабилитации, возможность возврата в Кировскую область. Есть нюансы, которые учтем при выборе. После консультаций с ветеринарами примем решение по передаче животных, - рассказала министр.

«Большое гнездо» также продолжает рассказывать о жизни рысят. Отметим, что Центр сейчас ведет сбор на корма для хищных животных. Если вы хотите помочь, информацию можно найти здесь.