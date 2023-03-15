В Кирове волонтеры поймали рысенка, бегавшего по городу

Рысенка отлавливали едва ли не по всему городу. Фото: скрин с видео vk.com/nest_xxl

Сигнал о бездомном котенке рыси поступил еще в феврале: его заметили в Дурнях. Вскоре зверь перебрался уже в Киров - его видели на улице Комсомольской. Целая команда волонтеров буквально выслеживала рысенка по следам на снегу. В итоге малыш фактически сам вышел на добровольцев, придя на запах подкормки.

С первого раза поймать его не удалось - зверек оказался довольно ловким и быстрым, несмотря на свое состояние. Однако в итоге он оказался в клетке-живоловке, которую поставили волонтеры специально для него.

- Малыш ужасно худой, но, к счастью, с отличным аппетитом и весьма буйным характером. Его можно подготовить к самостоятельной жизни, чтобы он больше никогда не побирался по помойкам и частным дворам, а был сильным и свободным зверем. Такая подготовка пройдет в специализированном центре реабилитации рысей. Пока же рысь живет у нас и проходит карантин по бешенству, - рассказали в «Большом гнезде».

К слову, это не первая рысь, живущая в кировском Центре реабилитации животных. Ранее волонтеры уже выхаживали взрослую дикую кошку Миру.

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