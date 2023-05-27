В Кирове в ДТП на трассе «Вятка» погиб мотоциклист

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД Кировской области

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла 26 мая в 18.30. На подъезде к Кирову столкнулись ВАЗ-2106 и мотоцикл. В результате водитель «железного коня» погиб от полученных травм. Еще три человека пострадали: по одному пассажиру с транспортного средства и водитель «легковушки».

По факту аварии проводится проверка. Все причины и условия совершения ДТП устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Областная Госавтоинспекция просит кировчан неукоснительно соблюдать ПДД и выбирать скоростной режим в зависимости от погодных и дорожных условий. Перед совершением маневра убедитесь, что он безопасен.

Ранее мы также сообщали, что 26 мая в ДТП на Московской пострадали три человека, на Сурикова сбили трех детей, на Слободском тракте в аварии получили травмы семь человек.