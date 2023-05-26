В Кирове на Слободском тракте семь человек получили травмы в ДТП

Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения ДТП. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове семь человек пострадали в ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 26 мая в 14.30. На 10 км Слободского тракта столкнулись «Лада Веста» и «Тойота Королла». Один из автомобилей съехал с трассы из-за удара. На место прибыли пожарные машины.

В результате пострадали семь человек: оба водителя, четыре пассажира «Тойоты» и один пассажир «Весты». Насколько серьезны полученные травмы, не сообщается.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все условия и причины совершения ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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