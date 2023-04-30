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НовостиНа здоровье30 апреля 2023 10:03

Еще двое кировчан скончались от коронавируса

Теперь жертв «короны» - 1 104
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
За сутки диагноз подтвердился у 38 человек

За сутки диагноз подтвердился у 38 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный федеральный портал стопкоронавирус.рф обновил статистику заболеваемости по регионам России.

По данным сайта, в Кировской области на 29 и 30 апреля зафиксировано еще по одному летальному случаю заболевания COVID-19. Всего жертв новой коронавирусной инфекции - 1 104. Ранее несколько недель подряд смертей от «короны» в Кировской области не регистрировали.

За последние сутки еще у 38 кировчан диагностировали ковид. Госпитализированных нет. 69 человек выписали с выздоровлением от коронавируса.

Напомним, в нашем регионе начался сезон активности клещей. Пик укусов ожидается в мае-июне.