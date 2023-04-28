За неделю клещи покусали более 200 кировчан

В случае укуса необходимо сразу обратиться в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области за неделю от укусов клещей пострадали 210 человек, среди них - 36 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Кировчанам напоминают: в случае, если вас укусил клещ, необходимо срочно обратиться в больницу за помощью. Врачи исследуют паразита на наличие вируса энцефалита и решат, стоит ли назначать экстренную иммунопрофилактику. Детям до 18 лет в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил иммуноглобулин вводится вне зависимости от результатов.

В ведомстве отметили, что самый эффективный способ профилактики - прививки. Вакцинироваться можно в течение всего года, но заканчивать курс необходимо за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Кировчан также просят не забывать о мерах профилактики. Подробнее о том, как защититься от клеща, можно прочитать здесь.