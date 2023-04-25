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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:56

В Кирово-Чепецке отопительный сезон завершится 27 апреля

Горадминистрация подписала соответствующее постановление
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Решение приняли на основе погодных данных.

Решение приняли на основе погодных данных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке подходит к концу отопительный сезон. С 27 апреля его планируется завершить. Об этом сообщает администрация города.

Соответствующее постановление уже принято. Решение вынесли на основании прогнозных данных о среднесуточной температуре наружного воздуха. Руководителям социальных учреждений и другим потребителям также рекомендовали согласовать отключение отопления с 27 апреля с ресурсоснабжающей организацией.

Напомним, в Кирове отопительный сезон завершается сегодня, 25 апреля. В этот же день проводятся испытания теплосетей. Один дефект уже выявили на улице Шинников, из-за чего ее и прилегающие территории затопило кипятком.