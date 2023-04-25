В Кирово-Чепецке отопительный сезон завершится 27 апреля

Решение приняли на основе погодных данных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке подходит к концу отопительный сезон. С 27 апреля его планируется завершить. Об этом сообщает администрация города.

Соответствующее постановление уже принято. Решение вынесли на основании прогнозных данных о среднесуточной температуре наружного воздуха. Руководителям социальных учреждений и другим потребителям также рекомендовали согласовать отключение отопления с 27 апреля с ресурсоснабжающей организацией.

Напомним, в Кирове отопительный сезон завершается сегодня, 25 апреля. В этот же день проводятся испытания теплосетей. Один дефект уже выявили на улице Шинников, из-за чего ее и прилегающие территории затопило кипятком.