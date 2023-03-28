Газовиков заставят ремонтировать дом в Кировской области, пострадавший от взрыва

Ущерб от взрыва оценили в 17 миллионов рублей. Фото: прокуратура Кировской области

ООО «Газэнергосеть Киров» обязали реконструировать 3-этажку в поселке Кикнур. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

Напомним, летом 2020 года в указанном доме «хлопнул» газ. Два человека погибли, ущерб имуществу оценили в 17 миллионов рублей. Суд установил, что причиной ЧП были нарушения норм и правил, допущенные газовиками при замене одного из счетчиков в квартире. Судили мастера и слесаря: и того, и другого приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

- Согласно выводам экспертов, в настоящий момент поврежденный дом является аварийным, однако подлежащим реконструкции, - сообщили в ведомстве. - Прокурор Кикнурского района обратился с иском в суд о возложении на ООО обязанности организовать реконструкцию указанного многоквартирного дома. Суд признал требования законными и обоснованными. На ответчика возложена обязанность по реконструкции жилья по капитальному ремонту.

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