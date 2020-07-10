2020-07-10T09:38:09+03:00
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Кировской области: трое пострадали, один погиб

Одну из пострадавших отправили в Киров вертолетом санавиации
Ангелина Табрисова
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Перекрытие первого этажа обрушилось от взрыва. Фото: предоставлено очевидцемПерекрытие первого этажа обрушилось от взрыва. Фото: предоставлено очевидцем
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В Кировской области произошла очередная трагедия, в которой пострадали люди. В Кикнуре в жилом доме произошел взрыв газа. К сожалению, не обошлось без погибших. Информацию сообщили прокуратура, ГУ МЧС и Следком Кировской области.

Все произошло около шести утра, 10 июля, в доме №1а на улице Сергея Шарыгина. Газ взорвался в одной из квартир первого этажа - к счастью, без дальнейшего возгорания. Однако от взрыва обрушились перекрытия первого этажа, и жильцы оказались в буквальном смысле под завалами. Первый подъезд оказался наполовину разрушен.

На место немедленно выехали спасатели и сотрудники ведомств. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы. Из пострадавшего дома эвакуировали 16 человек.

Трое жильцов дома пострадали, один из них погиб. Фото: предоставлено очевидцем

Трое жильцов дома пострадали, один из них погиб. Фото: предоставлено очевидцем

Всего, по предварительным данным правительства области, пострадали три человека. Один из них, 60-летний мужчина, к сожалению, погиб на месте. 50-летняя женщина получила сильные ожоги; за ней отправили вертолет санавиации из Кирова, чтобы перевезти ее в областной Центр травматологии. Еще один 50-летний мужчина серьезных травм не получил, ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили лечиться амбулаторно.

Следком и прокуратура Кировской области проводят проверку по инциденту. Госжилинспекция региона сообщает, что у пострадавшего дома есть договор со специализированной организацией, которая и обслуживает внутридомовое газовое оборудование. Последняя проверка проходила в сентябре 2019 года, и никаких нареканий в работе не нашли.

На месте происшествия сейчас находится и глава Кикнурского района Сергей Галкин, передает пресс-служба правительства региона. По его словам, всего в 18-квартирном доме живет 31 человек. Все жильцы сейчас находятся во временном пункте размещения, который оборудовали в местном ДК. Многие решили пожить у родственников, пока дом не будет восстановлен. Людям оказывают психологическую помощь.

Специализированная организация оценит техническое состояние дома и примет решение, пригоден ли он к дальнейшей эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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