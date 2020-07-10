Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: количество пострадавших увеличилось
Количество пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Кикнуре увеличилось до четверых. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.
Ранее мы сообщали, что в результате происшествия пострадало трое человек: двое получили травмы, один из них погиб. Выяснилось, что при происшествии травмировало троих человек. Одну из них, 60-летнюю женщину, с ожогами увезли в кировскую травматологию на вертолете санавиации. Двоим другим пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили; госпитализация им не потребовалась.
Сейчас завалы дома все еще разбирают. На месте работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Эвакуированных людей разместили в городской гостинице и у родственников. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU