Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: количество пострадавших увеличилось

10 Июль 2020 2020-07-10T15:21:35+03:00

Стало известно, что трое человек получили травмы и один скончался

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Количество пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Кикнуре увеличилось до четверых. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Ранее мы сообщали, что в результате происшествия пострадало трое человек: двое получили травмы, один из них погиб. Выяснилось, что при происшествии травмировало троих человек. Одну из них, 60-летнюю женщину, с ожогами увезли в кировскую травматологию на вертолете санавиации. Двоим другим пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили; госпитализация им не потребовалась.

Сейчас завалы дома все еще разбирают. На месте работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Эвакуированных людей разместили в городской гостинице и у родственников. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU