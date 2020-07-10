Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: причиной могло стать неисправное оборудование

10 Июль 2020 2020-07-10T15:21:19+03:00

От взрыва пострадало трое человек, один из них погиб. Фото: скриншот с видео kirov.sledcom.ru

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Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре мог произойти из-за неисправного оборудования. По статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что накануне в квартире, где произошел взрыв, проводили плановую замену приборов учета бытового газа. В кикнурском офисе компании «ГазЭнергоСетьКиров» провели обыск и изъяли документацию, связанную с установкой и заменой оборудования. Его, как и сами приборы учета, также заберут из дома после окончания разбора завалов.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают жильцов, устанавливают обстоятельства ЧП. Назначены необходимые экспертизы. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Осмотр места происшествия, где произошел хлопок бытового газа в жилом доме в Кировской области.Видео: kirov.sledcom.ru

ИСТОЧНИК KP.RU