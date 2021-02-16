Завершилось расследование уголовного дела о взрыве газа в жилом доме в Кикнуре

Взрыв произошел на первом этаже жилого дома. Фото: предоставлено очевидцем

В Кикнуре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после взрыва газа в жилом доме. За смерть двух человек и ущерб чужому имуществу на многомиллионную сумму придется отвечать работникам ООО «Газэнергосеть Киров». Вскоре им придется предстать перед судом.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

10 июля 2020 года около шести часов утра в многоквартирном доме в Кикнуре раздался взрыв. Позже выяснится, что рванул бытовой газ. Перекрытия первого этажа обрушились, и людей завалило обломками. Всех жильцов оперативно эвакуировали, территорию оцепили. В результате погибли двое человек и еще трое пострадали.

По факту происшествия завели уголовное дело. Началось расследование. Версий было несколько: неисправность оборудования либо же неосторожное обращение с газом.

ПРИЧИНА ЧП - НЕПРАВИЛЬНАЯ ЗАМЕНА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА

Областной Следком восстановил картину случившегося. За несколько дней до трагедии двое работников ООО «Газэнергосеть Киров» проводили плановую проверку счетчиков в этом доме. В ходе ее к сотрудникам обратилась одна из жительниц, попросив заменить оборудование в ее квартире. Те согласились и, придя 29 июня, решили проб, однако сделали что-то неправильно. Если не вдаваться в технические подробности - у нового счетчика сломалась крышка из-за неверной установки. В результате спустя некоторое время газ стал выходить наружу, скапливаясь в квартире.

Утром 10 июля хозяйка квартиры, войдя в кухню, чиркнула зажигалкой. Газ, скопившийся в помещении, взорвался, отчего межквартирные перегородки рухнули, причем одна из них упала прямо на мужчину, живущего в соседнем помещении. 60-летний мужчина скончался на месте. 50-летнюю хозяйку квартиры срочно госпитализировали с многочисленными ожогами, однако, несмотря на помощь медиков, она скончалась 21 июля.

В результате ЧП, помимо человеческих жертв, пострадало имущество жителей дома, а строительные конструкции здания разрушились из-за взрыва. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей.

ЧТО СЕЙЧАС

Работникам ООО «Газэнергосеть Киров», менявшим тот злополучный счетчик, предъявили обвинение сразу по двум статьям: за погибших людей и уничтоженное имущество. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы отправили в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Им грозит до десяти лет тюрьмы на каждого - за одно только «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».