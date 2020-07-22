Взрыв газа в Кинкнуре: одна из пострадавших скончалась в больнице
Почти две недели женщина находилась в реанимации
Ранее женщину доставили в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Фото: facebook.com/travma.kirovcity/
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Женщина, которая пострадала при взрыве газа в поселке Кинкнур, скончалась в больнице. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе областного правительства.
Ранее женщину доставили на вертолете санавиации в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Все это время женщина находилась в реанимации.
Напомним, утром 10 июля в жилом доме в Кикнуре взорвался газ. Хлопок произошел в одной из квартир первого этажа. От взрыва обрушились перекрытия, и жильцы оказались под завалами. Первый подъезд был наполовину разрушен.
ИСТОЧНИК KP.RU