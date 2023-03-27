Соколов сообщил о подготовке к восстановлению Феодоровской церкви

Здание серьезно пострадало в январском пожаре Фото: Артем ЗАМЯТИН

Сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов и митрополит Марк поучаствовали в торжествах в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Глава региона отметил, что в Кирове готовятся к восстановлению Феодоровской церкви, сгоревшей два месяца назад.

- Мы начинаем большое дело по восстановлению исторического храма, - сказал Соколов. - Надеюсь, мы достаточно быстро соберем необходимые средства исключительно за счет частных пожертвований.

Напомним, пожар случился в ночь на 25 января. Здание серьезно пострадало: в итоге конструкции, оставшиеся после ЧП, все равно пришлось снести.

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