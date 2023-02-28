Шишкина ушла из администрации Кирова

Шишкина оставила кресло замглавы администрации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оксана Шишкина, возглавлявшая территориальное управление по Ленинскому району города Кирова, покинула свой пост.

Одновременно это была должность замглавы городской администрации. Фото Оксаны Викторовны уже убрали из соответствующего раздела сайта мэрии.

Шишкина работала в администрации с осени 2018 года. По данным СМИ, уволилась чиновница еще на минувшей неделе.

Напомним, ранее мэрию покинули начальник отдела транспорта Вострецов и замглавы учреждения Зотин. Отставки были и в региональном правительстве, а также в подведомственных организациях.