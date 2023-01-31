Виктор Вострецов уволился с должности начальника отдела транспорта кировской мэрии

В своей должности Виктор Вострецов отработал чуть более двух месяцев. Фото: киров.рф

Начальник отдела транспорта кировской мэрии Виктор Вострецов покидает свой пост по собственному желанию. Об этом рассказал бывший руководитель АО «АТП» Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

- Сегодня его последний рабочий день. Виктор Васильевич проработал в должности чуть более двух месяцев, но даже за такой короткий промежуток времени он смог, как мне кажется, раскачать и переформатировать работу вверенного отдела. Причины увольнения мне неизвестны, но насколько знаю, отпускать руководство его не хотело, - комментирует экс-директор предприятия.

В плюсы Вострецову он ставит контроль работы перевозчиков, регулярные проверки срывов рейсов, опрос мнений населения по улучшению маршрутов.

- Руководители отдела транспорта меняются настолько быстро, что на официальном сайте даже не указывают их ФИО, - добавил Пырлог.