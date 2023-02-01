Андрей Маури прокомментировал свое увольнение из правительства области

Андрея Маури назначили на должность зампреда правительства в январе 2022 года. Фото: kirovreg.ru

Бывший зампред правительства Андрей Маури прокомментировал свое увольнение. Пост появился в его телеграм-канале 1 февраля.

- Закончился мой последний рабочий день в Правительстве Кировской области. Не буду писать длинных текстов, хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Было интересно, было поучительно, было созидательно! - написал Маури.

Он также поблагодарил многих людей, с которыми работал. В их числе - оба губернатора, Игорь Васильев и Александр Соколов, председателя правительства Александра Чурина, руководителей подведомственных министерств и других лиц.

- Всем сотрудникам министерств и «подведов»! Сколько мы успели! Вы - лучшие! Мы работали под девизом «Вместе получается!» И пусть дальше будет также! Я рядом и всегда готов придти на помощь! - подытожил бывший зампред.

Напомним, об уходе Андрея Маури из правительства стало известно 30 января. Стоит отметить, что сотрудничество с ним продолжится в рамках подготовки к юбилею Кирова.