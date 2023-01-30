Андрей Маури оставил пост зампреда правительства Кировской области

Андрея Маури назначили зампредом правительства год назад. Фото: kirovreg.ru

Андрей Маури покинул свой пост. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Министерство культуры теперь будет вести другой зампред - Светлана Шумайлова. Курировать работу управления госохраны ОКН - Алексей Жердев, еще один заместитель председателя. Заниматься вопросами туризма и спорта будет Дмитрий Курдюмов.

Александр Соколов отметил, что с Маури продолжится сотрудничество в рамках подготовки к юбилею Кирова.

Напомним, Андрей Маури стал зампредом правительства Кировской области в январе 2022 года. После смены руководства региона он остался на своей должности в новом составе правительства. Он вел вопросы культуры, спорта и туризма.