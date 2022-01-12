Андрей Маури назначен на должность зампредседателя правительства Кировской области

В должность Андрей Маури вступает с 12 января. Фото: kirovreg.ru

Андрея Маури назначили зампредседателем правительства Кировской области. Соответствующий указ подписал глава региона.

По мнению Игоря Васильева, Андрей Маури обладает «большим опытом руководящей работы и необходимыми профессиональными компетенциями, которые послужат на благо Кировской области». О чем губернатор и написал на своей странице в соцсетях.

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, в должность Маури вступает с 12 января 2022 года. На официальном сайте он пока не числится в составе зампредов.

СПРАВКА «КП»

Андрей Маури родился в Кирове 6 октября 1965 года. В 1990 году окончил филологический факультет Кировского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Является доктором педагогических наук, имеет Почетный знак Кировской области «За милосердие и благотворительность», грамоту министерства образования и науки Российской Федерации.

Более 30 лет посвятил работе в издательской и информационной сфере. С 1999 года возглавляет общественную организацию «Кировская областная Федерация хоккея с мячом», более 11 лет руководит реготделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».