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НовостиОбщество23 января 2023 12:52

АТП вывела на маршруты первые восемь автобусов, полученных от КПАТ

Оставшуюся часть техники планируют задействовать в течение недели
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Дополнительные автобусы вышли на маршруты №1, 5, 23,21, 39 и 54. Фото: киров.рф

Дополнительные автобусы вышли на маршруты №1, 5, 23,21, 39 и 54. Фото: киров.рф

В Кирове вышли на линию первые восемь автобусов, переданные АТП. Об этом сообщает горадминистрация.

Машины вывели на маршруты №1, 5, 23,21, 39 и 54. Как уточнили в автотранспортном предприятии, уже сейчас с учетом дополнительного транспорта общий процент выхода на линию близок к 100. В течение недели перевозчик задействует все 29 автобусов, полученных от КПАТ.

Напомним, процедура передачи началась на минувшей неделе. Специалисты при осмотре отметили, что техника находится в отличном состоянии.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове не будут повышать плату за проезд из-за передачи автобусов.