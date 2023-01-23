АТП вывела на маршруты первые восемь автобусов, полученных от КПАТ

Дополнительные автобусы вышли на маршруты №1, 5, 23,21, 39 и 54. Фото: киров.рф

В Кирове вышли на линию первые восемь автобусов, переданные АТП. Об этом сообщает горадминистрация.

Машины вывели на маршруты №1, 5, 23,21, 39 и 54. Как уточнили в автотранспортном предприятии, уже сейчас с учетом дополнительного транспорта общий процент выхода на линию близок к 100. В течение недели перевозчик задействует все 29 автобусов, полученных от КПАТ.

Напомним, процедура передачи началась на минувшей неделе. Специалисты при осмотре отметили, что техника находится в отличном состоянии.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове не будут повышать плату за проезд из-за передачи автобусов.