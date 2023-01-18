Пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте Кирова не будет

Ни один перевозчик не обратился в РСТ с такой заявкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Повышения платы за проезд в общественном транспорте не будет. Об этом сообщает правительство Кировской области.

По словам руководителя Региональной службы по тарифам Максима Михайлова, таких заявок ни от кого не поступало.

- Региональная служба по тарифам открывает дело об установлении тарифа только после поступления в ее адрес заявок от автоперевозчиков, на долю которых в сумме приходится более 50% оказываемых услуг по перевозке пассажиров. В настоящее время в адрес РСТ не поступало ни одной заявки, - заявил он.

Ранее мы сообщали, что в Кирове могут поднять плату за проезд из-за передачи АТП части автобусов. По мнению Константина Ситчихина, перевозчик мог таким образом компенсировать убытки.